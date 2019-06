No âmbito das comemorações do dia da Elevação da Praia da Vitória a Cidade, previstas para esta quinta-feira, dia 20 de junho, será dado enfoque à temática da educação, tendo por base um conjunto de visitas efetuadas nas últimas semanas a todos os estabelecimentos de ensino do concelho.

Estas ações visam, através de uma maior proximidade com a comunidade escolar, realizar uma agenda para a Educação no Futuro que vá de encontro aos desafios e necessidades vigentes, a fim de reforçar uma das áreas essenciais ao desenvolvimento da Praia da Vitória, explica nota de imprensa.





Segundo o presidente da autarquia praiense, Tibério Dinis, citado na mesma nota “o executivo municipal tem realizado um conjunto exaustivo de visitas às escolas e a todas as valências educativas no concelho da Praia da Vitória, mantendo também contactos próximos com toda a comunidade escolar, nomeadamente professores, pais, alunos e pessoal não docentes no âmbito de uma agenda de Educação para o Futuro”.





O autarca disse ainda que as comemorações do 38º Aniversário da Elevação da Praia da Vitória a Cidade, serão também centradas na “apresentação de medidas de âmbito das competências da autarquia com vista à valorização do setor educativo no concelho. Só com uma educação centrada no futuro será possível ultrapassar os desafios que se impõem na nossa sociedade”, acrescentou.





O programa das comemorações do dia 20 de junho inclui a partir das 13h50, no Auditório da Escola Profissional local, a conferência “História e Memória”, proferida pelo historiador e investigador José Pacheco Pereira, numa organização do jornal Açoriano Oriental e rádio Açores TSF, em colaboração com o município da Praia da Vitória.





Refira-se que Pacheco Pereira, natural do Porto, é licenciado em Filosofia, iniciou carreira como professor, sendo nomeado embaixador de Portugal na Unesco em 2004. Colabora como cronista no jornal “Público” e na revista “Sábado” e é um dos principais rostos do programa da TVI 24 “Circulatura do Quadrado”.





Saliente-se que ainda no âmbito das comemorações, na quinta-feira a partir das 20h30, na Praça Francisco Ornelas Câmara, decorre a sessão solene, altura em que serão homenageadas individualidades e coletividades do concelho, nomeadamente a Paróquia de Santa Margarida do Porto Martins; o Centro Social de Santa Bárbara da Fonte do Bastardo; a Confraria do Vinho Verdelho dos Biscoitos; o Padre Abílio de Morais e o Comandante da Zona Aérea dos Açores, Brigadeiro General Eduardo Faria.