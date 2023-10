“Com a nossa história, teremos muito futuro ainda”, sustenta José Manuel Bolieiro

Inspirado no colecionismo, no ‘scrapbooking’ e na ‘sticker art’, este produto corresponde a um diário de viagem focado nos 22 espaços visitáveis e coleções associadas, pertencentes aos 10 serviços com funções museológicas existentes nas nove ilhas dos Açores.

“Com a nossa história, teremos muito futuro ainda. Faz parte da minha natureza de cidadania e política: valorizarmos o que é nosso, ter orgulho na nossa identidade e sentido de criação para nos projetarmos”, declarou o governante, falando na cidade da Horta, ilha do Faial.

O espírito criativo, acrescentou, tem de ser também uma “missão governativa”, sendo necessária “criatividade, inspiração e identidade”.

José Manuel Bolieiro desenvolveu posteriormente algumas ideias em torno da açorianidade, sinalizando que considerar este conceito e integrá-lo “projeta uma ideia de conectividade em que a distância e a geografia não são impedimento” para o conhecimento.

“Amamos o que conhecemos, e esta intensidade aumenta através do conhecimento”, declarou ainda, falando do património da Região e de várias vertentes culturais, mas também de uma medida como a “Tarifa Açores”, por exemplo.

“A mobilidade entre ilhas tem de ser simples, fácil e comportável do ponto de vista económico”, acrescentou, sobre esta emblemática medida do atual Governo dos Açores.

O Presidente do Governo deixou ainda elogios à RTP e à Antena 1 por se associarem como parceiros ao lançamento do Diário de Bordo – Cultura Açores, um conteúdo que “concretiza uma estratégia” de maior conhecimento dos Açores pelos açorianos e não só.