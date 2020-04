Coliseu Micaelense suspende programação até 30 de abril

Desta forma, o concerto de Gavin James, fica adiado para uma nova data, que será oportunamente anunciada, refere comunicado que acrescenta que “aos bilhetes já adquiridos para os espetáculos que estão à espera de reagendamento, sejam eles para o concerto de Gavin James ou para os “Monólogos da Vagina”, serão válidos para as novas datas e sem qualquer prejuízo para os seus detentores”.

Contudo, para quem pretender pedir o reembolso dos bilhetes adquiridos online deverá contactar diretamente com a BOL, enquanto que quem comprou os bilhetes na bilheteira local será reembolsado por transferência bancária.

Tendo em conta que a bilheteira do Coliseu Micaelense se encontra encerrada ao público, o pedido de reembolso dos bilhetes adquiridos presencialmente para o concerto de Gavin James, para o espetáculo “Monólogos da Vagina” e para o XXI El Açor – Festival Internacional de Tunas, terá de ser feito por email: ana.medeiros@coliseumicaelense.pt.

Neste email deverá constar uma fotografia do(s) bilhete(s), em que o código de barras esteja visível (para verificação de autenticidade no sistema interno), o nome do detentor do bilhete e o NIB da conta para a qual deverá ser feita a transferência do valor em questão.

O reembolso dos bilhetes poderá ser realizado até ao dia 31 de maio 2020.