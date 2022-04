Coliseu Micaelense com agenda cheia para outubro

O Coliseu Micaelense apresentou uma agenda repleta de eventos para o mês de outubro. A maior sala de espetáculos dos Açores recebe, a 2 de outubro, um concerto da banda Amor Electro, o projeto liderado por Marisa Liz, vai apresentar um espetáculo inserido na “Tour Juntos”. Será este um regresso da banda ao Coliseu Micaelense, após um concerto esgotado em 2019. O novo espetáculo, denominado de “Juntos”, pretende celebrar a união das pessoas, após a pandemia. Será um espetáculo intimista para recordar os grandes sucessos da banda.



A 9 de outubro, Zeca Medeiros sobe ao palco do Coliseu Micaelense para um espetáculo integrado no Festival Bairro da Música, que tem como pano de fundo as comemorações do Dia Mundial da Música, celebrando a cultura nacional e promovendo a sua circulação pelo país. Entre os dias 1 de outubro e 5 de novembro de 2021 o Bairro da Música apresenta um festival de música portuguesa com 10 artistas, em 10 cidades e salas de espetáculo. Zeca Medeiros, vai apresentar um espetáculo para recordar os 40 anos de atividade do músico açoriano.

A 16 de outubro, o palco do Coliseu Micaelense acolhe “Monólogos da Vagina”, com a presença de Teresa Guilherme, Sofia de Portugal, Marta Andrino.

A 23 de outubro vai atuar a banda GNR, liderada por Rui Reininho. A banda, conhecida por sucessos como “Dunas”, “Efetivamente” ou “Pronúncia do Norte”, marcaram gerações de portugueses e regressam aos palcos dos Açores. Com cerca de 40 anos de carreira, a banda GNR, o concerto vai permitir reviver as músicas que permitiram construir a história do Grupo Novo Rock.



A 30 de outubro sobem ao palco do Coliseu Micaelense os Alphaville, um dos grupos mais populares nos anos 80. Os responsáveis por êxitos como Big In Japan, Forever Young e Sounds Like A Melody. O grupo vai apresentar a sua a formação clássica , com a presença da voz do inconfundível Marion Gold.





Vendas de bilhetes

Os bilhetes para os concertos dos Amor Electro e Zeca Medeiros já estão disponíveis para compra na bilheteira física do Coliseu Micaelense e na Bilheteira Online (BOL).

De 21 a 28 de setembro, os espetadores que já tinham adquirido os bilhetes para a data de 21 março 2020 para assistir aos “Monólogos da Vagina”, terão prioridade para fazerem a troca para a nova data. Na altura, o espetáculo foi cancelado devido às regras impostas na sequência da pandemia Covid-19.



A Bilheteira Online (BOL) irá contactar os espetadores que adquiriram bilhetes através do seu portal para esta troca. Na bilheteira física, serão trocados os bilhetes comprados em 2020.

A partir do dia 28 de setembro, começam a ser vendidos novos bilhetes para os “Monólogos da Vagina”.

A venda para os concertos dos GNR e Alphaville irá começar em breve, mas o Coliseu Micaelense ainda não divulgou a data ou preços para estes dois espetáculos.

Todos os concertos e espetáculos têm início marcado para as 21h30.