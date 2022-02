COI pede cancelamento ou mudança de local de provas desportivas na Rússia

O Comité Executivo do COI pediu ainda que as bandeiras da Rússia e da Bielorrússia não sejam hasteadas em qualquer evento internacional, ficando também por tocar os hinos destes dois países.

O comunicado do órgão de cúpula do olimpismo explica ainda que estes países violaram a trégua olímpica, em vigor até 20 de março, dados os Jogos Olímpicos de Inverno Pequim2022, seguidos dos Paralímpicos.

O COI já tinha condenado na quinta-feira a violação da trégua olímpica, aprovada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em 02 de dezembro de 2021, por consenso dos 193 estados-membro, começando sete dias antes do arranque dos Jogos Olímpicos e terminando em 20 de março, quando se assinalarão sete dias após o término dos Jogos Paralímpicos, que arrancam em 04 do próximo mês.

“As federações devem ter em conta a violação da trégua olímpica pelos governos russo e bielorrusso e ter como absoluta prioridade a segurança dos atletas. O COI não tem quaisquer eventos planeados na Rússia ou na Bielorrússia”, pode ler-se na nota hoje divulgada.

De resto, a Rússia já está abrangida sob um vasto leque de sanções por parte da Agência Mundial Antidopagem, com atletas russos a competirem sob bandeira do Comité Olímpico nacional nos principais eventos internacionais.

Sobre a situação na Ucrânia, o COI mostra-se “profundamente preocupado com a segurança dos membros da comunidade olímpica” daquele país, com “total solidariedade”, e tem estado em contacto para poder “coordenar assistência humanitária onde for possível”.