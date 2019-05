Coates regressa aos convocados do Sporting para o Jamor

As mais lidas

O Sporting defronta no sábado, a partir das 17:15, no Estádio Nacional, em Oeiras, o FC Porto, na final da Taça de Portugal.

O central Sebastián Coates, que cumpriu castigo frente ao FC Porto na última jornada da I Liga de futebol, regressou esta sexta feira aos convocados do Sporting para a final da Taça de Portugal, sábado, no Jamor.

