CMH promove Semana do Mar no aeroporto e Terminal Marítimo

A Semana do Mar 2019, que decorre até 11 de agosto, na cidade da Horta, ilha do Faial, está a ser promovida através de diversos canais e locais.

Desta feita foi instalado no aeroporto da Horta um aparelho de morse, utilizado há tempos idos, com o cartaz da maior festa do nosso concelho.







Também no Terminar Marítimo da Horta está em exibição um cartaz daquela que é a maior festa da ilha do Faial e que engloba concertos, exposições, provas desportivas náuticas, conferências e muita animação para todas as idades.