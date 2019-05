CM Ribeira Grande alarga rede de videovigilância à freguesia da Ribeirinha

As mais lidas

Alexandre Gaudêncio, presidente da autarquia, destacou, citado na mesma nota que “este investimento surge na sequência dos anteriormente realizados e justifica-se com o incremento de visitantes que o concelho tem vindo a registar, neste caso em particular aqueles que visitam a Ribeirinha".

Como explica nota de imprensa, a instalação do sistema de videovigilância surge na sequência das intenções manifestadas pelos comerciantes e moradores à junta de freguesia com o intuito de responder à necessidade de reforçar o sentimento de segurança em algumas zonas, possibilitando de igual modo uma maior utilização dos parques gratuitos.

A Câmara da Ribeira Grande continua a investir na segurança dos munícipes e dos visitantes e foi com esse propósito que estendeu a rede de videovigilância ao parque de estacionamento da avenida Joaquim Maria Cabral, na Ribeirinha, parque gratuito que serve o comércio e serviços disponíveis nas imediações.

