Clubes pedem reunião com José Manuel Bolieiro

Associação dos Jovens da Fonte do Bastardo e Clube Kairós, no voleibol, Lusitânia e União Sportiva, no basquetebol, e Sporting da Horta, no andebol, pretendem dar a conhecer a José Manuel Bolieiro a reputação que têm trazido para os Açores através das participações que têm conduzido a classificações honrosas nos campeonatos e nas taças que têm disputado.