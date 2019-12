Clube K derrotado pelas romenas do Stiinta na Taça Challenge de voleibol feminino

A equipa açoriana, segunda classificada do campeonato, que na época passada caiu na fase anterior desta Taça Challenge (na segunda pré-eliminatória, após derrota frente às belgas do Oostende), ainda deu réplica no primeiro 'set', mas perdeu os três parciais por 25-22, 25-14 e 25-14.

O CS Stiinta Bacau (que está em quarto lugar no campeonato romeno) foi mais forte ao longo de todo o jogo e acaba por levar uma vitória segura para a segunda mão, que decorrerá em 18 de dezembro, na Roménia.

A equipa açoriana e única representante de Portugal na competição complica assim as hipóteses de seguir em frente na prova europeia, num jogo em que não se pode queixar da falta de apoio, tendo em conta a enchente registada no pavilhão das Laranjeiras, em Ponta Delgada.

A equipa de Bacau ganhou o primeiro 'set', o mais equilibrado de todo o encontro, por 25-22, num parcial em que a equipa açoriana até esteve a vencer 4-1. A partir daí, o 'set' desenrolou-se bastante equilibrado, com a vantagem no marcador a alternar consecutivamente entre ambas as equipas. O equilibro espelha-se para quantidade de vezes que o marcador esteve empatado, em vários momentos do encontro, como por exemplo, aos 4-4, 15-15, 16-16, 19-19, 20-20, 22-22.

A vitória no primeiro 'set' parece ter dado ânimo às romenas, que se mostraram superiores no segundo 'set', que concluiram com 25-14 e, no terceiro, depois de novo início em que as açorianas apareceram mais concentradas e aguerridas, as romenas não facilitaram e com o passar do tempo foram mostrando a sua crescente superioridade em todos os momentos do encontro, acabando por vencer, com toda a justiça, o set por 25-14.