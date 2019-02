‘Clube do Pequeno-Almoço’ chega a 100 alunos do pré-escolar do Nordeste

Os alunos do pré-escolar da EBJI de Nordeste tiveram, na manhã de quarta-feira, um pequeno-almoço saudável, a que se juntaram alguns encarregados de educação, os professores, os auxiliares da escola e o presidente da Câmara do Nordeste, António Miguel Soares.

O pequeno-almoço foi oferecido pelo município do Nordeste e contou com a organização do Centro de Saúde e da Escola Básica e Secundária de Nordeste, diz nota de imprensa.





A autarquia do Nordeste aderiu à parceria proposta pela Equipa de Saúde Escolar da Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel de intervenção em saúde escolar nas escolas do concelho, nomeadamente o 'Clube do Pequeno-Almoço'.





A iniciativa visa facilitar a inclusão social e a ligação entre saúde, escola e família, e abrangerá 100 alunos do ensino pré-escolar ao longo desta semana e início da próxima.