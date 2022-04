Clube da Néveda lançado na Candelária do Pico

Néveda' é a personagem menina-flor, criada por Terry Costa, que já faz parte de um pequeno mundo, ilustrado por Vera Bettencourt, e que inclui livros, cartões postais, autocolantes e outros.





Em parceria com a Junta de Freguesia da Candelária, as crianças, com o máximo de 12 anos, recebem um livro anualmente. Além disso, “uma surpresa vai chegar aos inscritos, via correio postal, ainda antes do final do ano”, refere a nota.





“Desde o incentivo à leitura, a ferramentas que ajudam desenvolver habilidades cognitivas através de atividades criativas e reprodutivas, o Clube da Néveda também pretende proporcionar brindes educativos para os pequenotes da freguesia”, explica Terry Costa, citado na mesma nota.