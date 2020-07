"Paróquia procura ajuda para obras na igreja do Lagedo", é o título do destaque fotográfico da capa do Açoriano Oriental.

Unileite encerra 2019 com prejuízo de 4,2 milhões de euros.

Saiba como fazer o teste à Covid antes de viajar para a Região.

Deslocações entre Açores e EUA geram dúvidas nos viajantes.

Professores contratados defendem novas regras no concurso.

Sidónio Ferreira renova com o Sporting Ideal para 2020/21.