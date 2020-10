Cimeira virtual dos líderes da UE no dia 29 para discutir pandemia

“Convido os líderes para uma videoconferência informal em 29 de outubro de 2020 sobre a covid-19. Temos de reforçar o nosso esforço coletivo para combater a covid-19”, escreveu ao início da noite Charles Michel na sua conta oficial na rede social Twitter.

Esta reunião dos 27 segue-se aos Conselhos Europeus presenciais, realizados em Bruxelas em 01 e 02 de outubro e na passada semana, dias 15 e 16, tendo nesta última cimeira os chefes de Estado e de Governo acordado falar entre si “regularmente” sobre a situação da pandemia na Europa.

“Ficou estabelecido que não só em todos os Conselhos presenciais haverá um ponto dedicado à covid-19, como a presidência alemã [do Conselho da UE] irá organizar com alguma regularidade reuniões informais por videoconferência, para todos irmos continuando a acompanhar a evolução da pandemia, procurar harmonizar práticas, definir critérios idênticos para as quarentenas e reconhecimento mútuo dos testes”, indicou na passada sexta-feira o primeiro-ministro, António Costa, no final da cimeira de Bruxelas.

A situação epidemiológica tem vindo a agravar-se em todo o território europeu, levando a generalidade dos Estados-membros a adotar de novo medidas mais restritivas para tentar travar o aumento dos contágios.