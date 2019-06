“Ciência Divertida” chega a mais de 1250 alunos do concelho de Ponta Delgada

O projeto “Ciência Divertida” chegou, no ano letivo que está a terminar, a 1259 crianças de 30 escolas do concelho de Ponta Delgada, numa iniciativa da Câmara Municipal em parceria com a Tetrapi - Centro de Atividades Educacionais.

Na sessão de encerramento do projeto, que decorreu na manhã desta terça-feira, na EB/JI Cecília Meireles, na freguesia da Fajã de Cima, o presidente da autarquia, José Manuel Bolieiro, congratulou-se com o sucesso do projeto e anunciou a continuidade do mesmo.







Citado em nota de imprensa, José Manuel Bolieiro sustentou que a “Ciência Divertida”, que alia a aprendizagem e a diversão, sem descurar o rigor científico, devia espalhar-se pelas escolas de outros concelhos e até mesmo da Região.





O edil destacou a forma atrativa e divertida como o conhecimento é neste projeto apresentado aos alunos, despertando o gosto para a aprendizagem, contribuindo para a descoberta de talentos e vocações e preparando os mais pequenos para os desafios do futuro.





“É a brincar que se descobrem coisas sérias”, referiu uma aluna, corroborando a perspetiva do autarca.





Do grupo de alunos que receberam o certificado de participação no projeto “Ciência Divertida” a larga maioriaafirmou querer ser cientista.





Por seu turno, o responsável pela Tetrapi, João Correia, agradeceu e valorizou a aposta da Câmara Municipal de Ponta Delgada, que “contribui para a formação” e “ajuda a preparar os alunos, as crianças, para os desafios que o futuro reserva”.





No município de Ponta Delgada, o programa “Ciência Divertida” começou por se destinar aos alunos dos 2.º e 3.º anos de escolaridade do 1.º ciclo do ensino básico de todas as escolas básicas do concelho, abrangendo atualmente os do 3.º e 4.º anos, e tem como objetivo fazer as crianças entrarem em contacto com os ensinamentos científicos, ao nível experimental.





Neste programa, são montados nas salas de aula pequenos laboratórios que exploram as diversas temáticas do estudo do meio como: o corpo humano; higiene; ambiente que nos rodeia; sustentabilidade; e plantas.







A missão do projeto passa por despertar a curiosidade, criatividade e imaginação de crianças e jovens, através de atividades interativas, divertidas e educativas; estimular o interesse pelo método científico; aumentar a motivação das crianças; desenvolver atitudes e comportamentos saudáveis no seu dia-a-dia; e envolver o público juvenil na promoção de um desenvolvimento sustentável.