Cidade da Horta renova galardão de boas práticas no desporto

A distinção, foi entregue a Maria Antónia Dutra, vereadora da Câmara Municipal da Horta, por Pedro Mortágua Soares, coordenador nacional do programa, refere nota.





“A integração da cidade da Horta numa rede nacional permite a partilha de experiências de tudo o que está relacionado com o desporto no plano municipal, privilegiando a monitorização, o reconhecimento e a divulgação das boas práticas implementadas no município”, frisou a responsável pelo pelouro do desporto, citada na mesma nota.





A vereadora recordou que a autarquia da Horta tem vários programas relacionados com a atividade desportiva como o “Faial em Forma” direcionado aos idosos, a Carta Municipal do Desporto que irá possibilitar a identificação e caraterização das instalações desportivas, bem como o apoio a eventos desportivos de caráter regional, nacional e internacional e ainda o programa “Estilos de Vida Saudável - Atividade Física na Rede de ATL’s do concelho” que tem o objetivo de prevenir a obesidade infantil.





Para além do município da Horta ser 'Amigo do Desporto' desde 2017, a Câmara Municipal da Horta será a anfitriã do 15.º Seminário dos Municípios Amigos do Desporto, que se irá realizar de 7 a 9 de maio de 2022, no Teatro Faialense, evento que foi adiado em março de 2020, devido à situação pandémica.