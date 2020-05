China regista cinco novos casos nas últimas 24 horas

A Comissão de Saúde da China disse ter identificado quatro novos casos com origem local, até às 23:59 de terça-feira (16:59 em Lisboa), em Jilin, no nordeste do país, o novo foco da doença no território chinês.

Jilin, que faz fronteira com a Rússia e a Coreia do Norte, diagnosticou dezenas de casos nas últimas semanas, o que levou as autoridades chinesas a restringir as deslocações para fora da província.

O outro caso é oriundo do exterior e foi diagnosticado na Mongólia Interior, no extremo norte do país.

As autoridades de saúde informaram ainda que, nas últimas 24 horas, três pacientes receberam alta, pelo que o número de pessoas infetadas ativas no país asiático se fixou em 87, incluindo nove em estado considerado grave.

Segundo dados oficiais, desde o início da pandemia, a China registou 82.965 infetados e 4.634 mortos devido à covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Até ao momento, 78.244 pessoas tiveram alta.