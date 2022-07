Chegadas à UE por rotas irregulares aumentam no primeiro semestre de 2022

No total, a agência com sede em Varsóvia registou 114.720 tentativas de entrada irregular na UE nos primeiros seis meses do ano.

O aumento mais significativo ocorreu, segundo o comunicado da Frontex, na rota que passa pelos Balcãs ocidentais, onde, com 55.321 entradas, o tráfego praticamente triplicou face ao mesmo período de 2021.

Nesta rota, a maioria dos intercetados vem da Síria, Afeganistão e Turquia.

Na rota marítima do Mediterrâneo Central, a Frontex detetou 25.164 tentativas de entrada, um aumento de 23%, e as principais nacionalidades entre os detidos foram bangladeshianos, egípcios e tunisinos.

A Frontex observou ainda que a fronteira terrestre oriental registou um aumento de 141%, com um total de 2.452 interceções, das quais a maioria afetou ucranianos, iraquianos e bielorrussos.

A agência enfatizou que não conta nas suas estatísticas as pessoas oriundas da Ucrânia, que chegam às fronteiras europeias por meio de pontos de acesso oficiais, que totalizam 7,2 milhões, dos quais 6,3 milhões são cidadãos ucranianos.