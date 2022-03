Chega/Açores destaca viaturas de bombeiros no Plano e Orçamento de 2022

Em comunicado, o partido, que tem um deputado no parlamento açoriano, salienta que as viaturas “serão entregues às Corporações de Ponta Delgada, Povoação”, na ilha de São Miguel, à de Angra do Heroísmo, na Terceira, e à corporação da Horta, no Faial.

No Plano de região para 2022, consultado pela agência Lusa, estão alocados 1,1 milhões de euros para a rubrica “viaturas dos corpos de bombeiros”.

Na nota de imprensa, o Chega/Açores avança que o deputado regional do partido, José Pacheco, defendeu uma “revisão urgente da portaria de condições de trabalho” dos bombeiros no arquipélago.

“O deputado do Chega diz que não se justifica o Estatuto do Bombeiro não fazer parte da Portaria que regulamenta as condições de trabalho destes trabalhadores por considerar ser necessário existir um equilíbrio e uma diferenciação entre o bombeiro profissional e o voluntário”, acrescenta o partido.

José Pacheco quer ainda a “revisão da tabela salarial dos bombeiros profissionais” e a “aplicação do subsídio de risco já aprovado” para aqueles profissionais.