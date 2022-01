Tóquio2020

Chefe de Missão diz que atletas já se adaptaram às restrições

O Chefe de Missão de Portugal aos Jogos Olímpicos assegurou que os atletas já assimilaram as exigências sanitárias com a retoma do desporto, na sequência da pandemia de Covid-19, o que facilitará a adaptação às restrições em Tóquio2020.