Chefe da diplomacia dos EUA está confiante em acordo sobre Gaza

Raquel Dutra. Não se vê a substituir a sua carreira na enfermagem pela música porque as duas a completam. Diz que trabalhar em projetos em comum de música, é “sempre muito enriquecedor”. Em 2012 lançou o álbum ‘Cantos do Mar e da Terra’, que vai ter continuidade agora, com um novo trabalho a ser lançado ainda este ano, “previsivelmente no último trimestre do ano”