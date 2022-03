O resultado é imersivo e surpreendente. “Desnascer”, “Soçobro” e “Chão de Cobras” criam um ambiente tenso e surreal em que os instrumentos de percussão são o elemento principal. “Chão de Cobras” foi gravado por Bruno Xisto, no Black Sheep Studios, em Janeiro de 2022.



As performances que deram origem ao álbum foram captadas em vídeo por João Descalço e podem ser vistas no YouTube. O EP está também disponível no Bandcamp.