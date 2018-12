As mais lidas

"Agência Espacial Portuguesa fica em Santa Maria" é outro destaque do jornal.

O destaque fotográfico do jornal vai para o 'fiasco' da manifestação dos 'coletes amarelos' em Ponta Delgada, onde não se registou qualquer protesto durante o dia de ontem.

Os alertas da Proteção Civil e da associação sindical da Polícia sobre a necessidade de um reforço de agentes na linha 112, para não atrasar a resposta às emergências, está em destaque no Açoriano Oriental de sábado, 22 de dezembro de 2018.

