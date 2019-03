Cerca de 3500 euros separam a Musiquim de concretizar projeto artístico

As mais lidas

Não poder contar com um apoio a rondar os 3500 euros para passagens aéreas significa que a Musiquim - Associação Musicoteatral dos Açores dificilmente conseguirá levar a efeito - pelo menos nos moldes em que o idealizou - um projeto artístico que visa promover a preservação dos oceanos e a sustentabilidade ambiental junto de crianças e escolas da ilha de São Miguel através do teatro, enquanto procura projetar a imagem da Região nessa ação.

