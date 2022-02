Centros de resíduos dos Açores vão ter "equipamentos de compostagem"

O anúncio foi feito, na Assembleia Legislativa dos Açores, pelo secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas, Alonso Miguel, que adiantou que o investimento que o executivo, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, pretende efetuar “destina-se a atingir as metas de reciclagem dos resíduos domésticos da região”.

“Nós estamos a preparar um processo de reestruturação dos centros de resíduos da região, com vista à instalação de equipamentos de compostagem, orçado em 4,4 milhões de euros, dos quais 2,8M já no Plano de 2022”, explicou o governante, ouvido pelos deputados da Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, na cidade da Horta, a propósito das propostas de Plano e Orçamento do Governo para o próximo ano.

Segundo Alonso Miguel, os centros de resíduos não estavam preparados para a compostagem, processo biológico em que os micro-organismos transformam a matéria orgânica (como o estrume, folhas e restos de comida) em material composto, que pode ser utilizado posteriormente como adubo ou fertilizante.

O titular da pasta do Ambiente no arquipélago destacou também o aumento de verbas inscritas no Plano de Investimentos do executivo para o próximo ano, que totaliza 27,5 milhões de euros, “mais 45% do que no plano deste ano”, resultado da aprovação de um conjunto de candidaturas a programas comunitários, como o REACT-EU, financiado a 100% pela Europa.

O governante manifestou, por outro lado, preocupação com o investimento que é necessário realizar na monitorização dos cerca de sete mil quilómetros da rede hidrográfica nos Açores, que considerou ser fundamental “para evitar cheias, como as que ocorreram recentemente nas Sete Cidades e nos Mosteiros”, na ilha de São Miguel.

Confrontado por um deputado da oposição sobre a inexistência nas propostas de Plano e Orçamento para 2022 de uma meta, nos Açores, relativamente à neutralidade carbónica, o secretário regional do Ambiente e das Alterações Climáticas explicou que há ainda um longo trabalho de preparação que é necessário efetuar, antes dessa meta ser definida.

“Temos um projeto de criação de um roteiro para a neutralidade carbónica, para sabermos o nível de emissão de gases com efeito de estufa”, adiantou Alonso Miguel, explicando que só depois de ser calculado esse valor, e de se saber quais as emissões de gases que existem nos diversos setores de atividade nos Açores, é que será possível “definir um conjunto de medidas para alcançar a neutralidade carbónica”.

O Orçamento da Região para 2022 ultrapassa os 2 mil milhões de euros, 800 milhões dos quais se destinam a investimento.