Centro de busca e salvamento salvou 92 vidas no mar em 2019

Estes dados foram ontem revelados pelo gestor de missões, Paulo Lourenço, que divulgou que em 2019 foram recebidos no MRCC Delgada 638 alertas, que deram origem a 142 casos de busca e salvamento no mar, dos quais 129 casos reais ocorreram na Região de Busca e Salvamento (Search and Rescue Region) de Santa Maria (SRR Santa Maria), tendo-se traduzido em 92 vidas salvas ou assistidas no mar, com uma taxa de eficácia de 99%.





