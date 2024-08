Central Habraão chega ao Santa Clara por empréstimo do Fortaleza

“Estou muito feliz por chegar ao Santa Clara. Os meus colegas receberam-me muito bem e estou preparado para a ajudar o clube a atingir os objetivos”, afirmou o jogador em declarações disponibilizadas pelo clube.

O central brasileiro de 23 anos, formado no Fortaleza, estava emprestado à Chapecoense, clube no qual alinhou em 18 jogos esta temporada e marcou três golos.

Além de Habraão, para a temporada 2024/25, os insulares asseguraram as contratações de João Costa e Alysson, ambos provenientes do Alverca, Matheus Pereira (ex-Vizela), Rodrigo Varanda (por empréstimo do América Mineiro, Brasil), Frederico Venâncio (ex-Eibar, Espanha), Jader (ex-Atlético Paranense, Brasil) e Neneca (empréstimo do Cascavel, Brasil) e Mehring (ex-central Córdoba).

No regresso à I Liga de futebol, o Santa Clara venceu o Estoril Praia na primeira jornada do campeonato por 4-1.

Na sexta-feira, os açorianos vão receber o FC Porto no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, a partir das 16h00.