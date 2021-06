CDU/Açores condena “atraso” na resolução do edifício do Centro de Saúde das Velas

“A atual situação calamitosa em que se encontra o edifício do Centro de Saúde das Velas, que se arrasta há mais de cinco anos, continua a ser uma imagem degradante da forma como o anterior Governo Regional tratou as infraestruturas de saúde no concelho das Velas e da falta de respeito para como todos os utentes e funcionários deste centro de saúde”, declara aquela força política, em comunicado.

De acordo com a CDU/Açores, condena-se “todo este atraso e demora na resolução de um problema que há muito foi identificado por todos, quer pelo PS em governo, quer pelo PSD e CDS em oposição”, sendo que “inverteram-se os papéis, mas manteve-se o guião de perpetuar a não solução de remendar algo que não tem remendo”.

O Governo dos Açores, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, anunciou em maio um concurso público para a reabilitação do edifício do Centro de Saúde de Velas de São Jorge, nos Açores, conforme publicado em Jornal Oficial, numa intervenção orçada em 2,4 milhões de euros.

Numa nota enviada às redações, a Secretaria Regional da Saúde referiu que "a obra terá um prazo de execução de 540 dias" e que, "atendendo à necessidade de manutenção do funcionamento do Centro de Saúde", os trabalhos serão divididos "em quatro fases distintas".

Citado na mesma nota, o secretário regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses, sublinhou que “a carência do atual edifício do Centro de Saúde de Velas, votado ao esquecimento e servindo insatisfatoriamente a sua população, determinaram a urgência da obra de remodelação”.

“Este é um grande dia para São Jorge e um dia de especial satisfação para o Governo, que avança com a solução há muito reivindicada pelas gentes das Velas e da ilha”, referiu Clélio Meneses.

A Comissão da Ilha de São Jorge da CDU/Açores considera, a propósito das declarações de Clélio Meneses, que estas “só podem ser consideradas como um ultraje para a população velense que tem trabalhado e recorrido a um espaço sem condições adequadas para o presente, sabendo de antemão que qualquer requalificação não será a solução para o futuro da saúde no concelho”.

Os comunistas recordam as “promessas eleitorais de CDS, pela boca do atual vice-presidente do Governo Regional [Artur Lima], em que garantia que se fosse governo resolveria, em questão de dias, a atual situação em que se encontra o atual edifício”.

“Não só não cumpriu como tornou pouco mais de ‘20 dias’ em no mínimo ‘540’ dias, relembrando-se também posições antigas e recentes de PSD e CDS na Assembleia Municipal das Velas na defesa da construção de um centro de saúde de raiz para o concelho, demonstrando à escala regional a hipocrisia política do costume”, lê-se no comunicado.

A Comissão de Ilha de São Jorge da CDU “exige, junto com a população da ilha, desde 2017, e continuará a defender e a exigir a construção de um centro de saúde de raiz, como única solução para as infraestruturas do futuro do sector da saúde do concelho das Velas”.