CDS-PP realiza 31.º congresso nos dias 20 e 21 de abril em Viseu

A data e o local foram aprovados por unanimidade pela Comissão Organizadora do Congresso (COC), de acordo com nota divulgada à imprensa.

O presidente do CDS-PP, Nuno Melo, será recandidato ao cargo nesta reunião magna e já anunciou que vai deixar o Parlamento Europeu no “início de abril” para assumir o mandato de deputado à Assembleia da República.

O CDS-PP concorreu às eleições legislativas de 10 de março em coligação com o PSD e o PPM, a Aliança Democrática (AD), e elegeu dois deputados: Nuno Melo pelo Porto e Paulo Núncio pelo círculo eleitoral de Lisboa.

Os centristas voltam a ter representação no parlamento na próxima legislatura, depois de em 2022 não terem conseguido eleger nenhum deputado, tendo ficado afastados da Assembleia da República pela primeira vez em democracia.

De acordo com o regulamento da reunião magna, disponível no ‘site’ do partido, as Moções de Estratégia Globais e as setoriais têm de ser entregues à Comissão Organizadora do Congresso até 01 de abril.

A última reunião magna de cariz eletivo realizou-se em abril de 2022, altura em que Nuno Melo assumiu a liderança do CDS-PP depois de a sua Comissão Política Nacional obter 74,93% dos votos dos delegados ao 29.º congresso.

O eurodeputado sucedeu a Francisco Rodrigues dos Santos, que se demitiu da liderança depois de conhecido o resultado das legislativas desse ano, o pior em 47 anos de história do partido.

Também em 2022, em julho, o CDS realizou o seu 30.º Congresso que se dedicou exclusivamente à alteração de estatutos, em Aveiro.