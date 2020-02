CDS-PP/Açores pede novamente estudo sobre transportes marítimos de mercadorias

"A economia açoriana está estrangulada pelos transportes, sucedendo-se as queixas dos nossos empresários sobre as dificuldades que sentem quanto ao escoamento dos produtos da pesca, da agricultura e da pecuária, bem como quanto aos atrasos verificados na mercadoria vinda do continente", adiantaram esta sexta feira os centristas açorianos numa nota de imprensa.

Segundo os deputados do CDS-PP, há "falta de capacidade de carga", "os horários não estão devidamente articulados" e, por vezes, o navio "simplesmente não vem", por isso, os Açores precisam de "um modelo de transportes marítimos que resolva as questões logísticas das mercadorias".

O CDS-PP/Açores vai apresentar um projeto de resolução na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores para que o parlamento açoriano "recomende ao Governo Regional que realize um estudo de viabilidade económica de diferentes modelos de transporte marítimo de mercadorias, que contemple o transporte do continente para os Açores e a distribuição da carga inter-ilhas".

O grupo parlamentar centrista já tinha apresentado projetos de resolução no mesmo sentido em 2015 e 2018.

"À medida que o tempo passa, cada vez mais o CDS tem razão. Os constrangimentos nos transportes marítimos, a sua falta de articulação, põem cada vez mais em causa a economia dos Açores, prejudicando as empresas e a população. Por isso, o CDS volta novamente a apresentar um projeto de resolução", lê-se no comunicado de imprensa.