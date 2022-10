CDS-PP/Açores elege novos órgãos na Ilha Terceira

Segundo uma nota do partido, as eleições decorreram na sexta-feira, tendo a lista encabeçada pelo líder do partido, Artur Lima, sido eleita com "105 votos a favor e três brancos, contando assim com uma taxa de aprovação de 97%".

Além de Artur Lima, a mesma lista incorpora Félix Rodrigues e Brites Baldaya Cunha, como vice-presidentes, e Pedro Pinto como secretário.

De acordo com o partido, as eleições para as estruturas de ilha e concelhias da Terceira do CDS tiveram uma afluência "superior a uma centena de militantes dos concelhos de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória".

Para Artur Lima, citado em comunicado, o resultado deste ato eleitoral interno do CDS-PP da Terceira evidencia "um partido vivo e atento aos assuntos daquela ilha.

Artur Lima, que é vice-presidente do Governo Regional de coligação PSD/CDS-PP/PPM, sublinhou que a formulação das listas teve em consideração "todas as tendências internas, em nome da unidade e da coesão do partido na ilha e na região".

“Estas listas aos órgãos do partido na Terceira consolidam a imagem de um partido unido, coeso, sólido e preparado para os desafios eleitorais futuros”, acrescentou, apelando à união dos militantes para "consolidar a força do partido na Terceira e nos Açores".

A lista candidata à mesa da Assembleia de Ilha, encabeçada por Nuno Melo Alves, foi eleita na mesma ocasião.

Artur Lima, presidente da comissão política de ilha e do CDS-PP/Açores adiantou que será realizada uma reunião conjunta dos novos órgãos para debater o Plano e Orçamento Regional para 2023, nomeadamente as questões prioritárias para a ilha Terceira.

Já a lista candidata à Comissão Política Concelhia de Angra do Heroísmo, encabeçada por Alonso Miguel, secretário-geral do CDS-PP Açores, obteve um resultado de 80 votos a favor e dois brancos, informou ainda o partido.

No caso da lista candidata à Comissão Política Concelhia da Praia da Vitória, encabeçada por Andreia Vasconcelos, obteve 24 votos a favor e um branco. Como Vice-Presidentes deste órgão, foram eleitos Ricky Batista e Adalberto Couto.

Na mesma nota divulgada pelo partido, o CDS-PP/Açores refere que as estruturas recém-eleitas manifestaram "empenho na defesa intransigente da população terceirense".