CDS-PP/Açores defende atualização dos protocolos com as associações de bombeiros

Em comunicado, o partido que integra o executivo regional (PSD/CDS-PP/PPM) adianta que esteve reunido com a direção da Federação dos Bombeiros da Região Autónoma dos Açores, tendo os deputados “tomado nota dos assuntos tidos como prioritários pela federação”.

Citada na nota de imprensa, Catarina Cabeceiras, líder parlamentar do CDS-PP/Açores, defende a “necessidade de atualizar periodicamente os protocolos mantidos com as associações de bombeiros” de modo a “assegurar o seu funcionamento, quer ao nível dos equipamentos, quer ao nível dos recursos humanos”.

Os centristas dizem que são “sensíveis” à “necessidade de alterar os protocolos estabelecidos entre as associações de bombeiros e outras entidades”, referindo-se, por exemplo, aos valores contratualizados por quilómetro e aos trabalhos prestados nos aeroportos ou no abastecimento de combustíveis.

“Os acordos devem garantir uma atualização face ao aumento das despesas. Os protocolos não podem ser assinados numa perspetiva de cristalização de preços durante décadas, pelo que devem ser reavaliados e atualizados”, defende o partido.

O CDS-PP/Açores considera ainda que é necessário “avaliar uma possível alteração nas formas de candidatura a determinados fundos europeus direcionados à proteção civil”, de forma a “desburocratizar o processo”.