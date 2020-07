CDS/Açores denuncia estagnação na requalificação da marina de Velas em São Jorge

Em visita a esta infraestrutura, no âmbito das jornadas parlamentares do partido em São Jorge, a deputada eleita pelo círculo da ilha, Catarina Cabeceiras, considerou que a demora na requalificação daquela marina “demonstra a demora sistemática do Governo [Regional] em investir em São Jorge, o que compromete o desenvolvimento económico e social da ilha".

Segundo adianta a nota enviada hoje pelo partido, além da deputada jorgense, também o líder da estrutura regional, Artur Lima, e o deputado Alonso Miguel estiveram presentes na visita, em que evidenciaram “nada saber sobre o estudo proposto pelo CDS para a sua requalificação e que foi aprovado no parlamento”.

Citada em nota de imprensa, Catarina Cabeceiras denunciou que “é preciso muita persistência, muita reivindicação, para que este Governo e esta maioria socialista olhem para São Jorge”, acrescentando que “esse é um trabalho que o CDS tem feito no parlamento”.

Também Artur Lima reiterou que “esta visita demonstra o trabalho do CDS e a omissão do Governo para com a ilha de São Jorge” e destacou que “o CDS, como oposição responsável, fez aprovar na assembleia o estudo de requalificação da marina de Velas”.

O líder centrista afirmou que, sobre esta matéria, “o Governo, como em muitas áreas da governação, como sempre, parece que nada fez” e defendeu que “os jorgenses e os açorianos merecem que as coisas sejam feitas e que as suas necessidades sejam atempadamente atendidas”.