Cavalhadas de São Pedro entre as finalistas às 7 Maravilhas da Cultura Popular

“Esta é uma qualificação que nos orgulha e demonstrativa da relevância das nossas tradições”, salientou Alexandre Gaudêncio, presidente da Câmara da Ribeira Grande, citado em nota, que também destacou a importância da nomeação para a divulgação do município.

“O concurso das 7 Maravilhas da Cultura Popular coloca o foco no turismo interno e convida os portugueses a conhecerem um pouco mais do país. A Ribeira Grande não foge à regra e a divulgação da tradição das Cavalhadas através do canal público de televisão reforça a premissa que já começamos a divulgar de, este ano, convidar as pessoas a fazerem férias cá dentro".

As vinte finais regionais correspondem a vinte programas em direto, a transmitir no mês de julho, apurando-se para a final os vinte vencedores através do voto popular. Nos dias 23 e 30 de agosto terão lugar os programas que vão apurar os catorze finalistas, realizando-se a final do concurso no dia 5 de setembro.

As Cavalhadas de São Pedro são um desfile a cavalo que integram a figura de um “rei” ladeado por dois lanceiros (vassalos), seguidos por duas alas com dezenas de cavaleiros, aparecendo no meio delas três corneteiros e com um fecho vigiado por outros dois lanceiros.

Segundo uma das teorias, os homens que montam a cavalo, devidamente trajados, cumprem uma promessa em agradecimento pelo facto da igreja de São Pedro – localizada na freguesia de Ribeira Seca – e respetiva imagem do santo padroeiro, terem ficado intactas durante a erupção vulcânica ocorrida no Pico do Sapateiro no ano de 1563.