CATL retomam funcionamento gradualmente

A secretária que falava no final de uma visita ao Centro de Atividades de Tempos Livres da Associação Cristã da Mocidade, à semelhança do que tem vindo a fazer com as diversas respostas sociais, por forma a inteirar-se de como tem decorrido a reabertura das valências e do seu funcionamento com as novas regras que se impõem, referiu, citada em nota do executivo, que "à semelhança das creches e jardins de infância, os CATL também demonstram uma grande capacidade de adaptação à nova realidade, tendo preparado a reabertura de forma gradual e com o apoio da equipa técnica de acompanhamento aos planos de contingência”.

“Sabemos que a adesão dos pais vai aumentando com o tempo e este reingresso de forma faseada também é importante para as instituições, que se vão preparando de forma gradual para a nova realidade”, acrescentou Andreia Cardoso.

Durante a fase de pandemia, o Governo dos Açores comparticipou financeiramente as instituições com valência de CATL em toda a Região em quase 300 mil euros, valor correspondente à comparticipação familiar de que as famílias foram isentadas durante o período de encerramento.