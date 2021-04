Covid-19

Casos de infeção no mundo são quase 142 milhões desde início da pandemia

A pandemia do novo coronavírus está quase a atingir os 142 milhões de casos de infeção a nível mundial, com mais de 685 mil novos contágios nas últimas 24 horas, de acordo com os dados do balanço diário da France-Presse (AFP).