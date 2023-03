Casa João de Melo recebe exposição “Coração do Mar” de SIRIUS

O artista, de 28 anos de idade, é natural de Ponta Delgada e formado em técnico de análises laboratoriais.

De acordo com nota de imprensa, SIRIUS dedica-se ao desenho a carvão, à pintura e à arte digital, tendo já exposto alguns trabalhos em exposições coletivas e individuais.



O gosto pela pintura surgiu com a curiosidade de passar para o papel, através do desenho, tudo o que lhe despertasse admiração, sendo o lado artístico vivido através do heterónimo SIRIUS, um homem intemporal, nascido em 1343, no Japão, ferreiro, cuja curiosidade em desvendar os mistérios universais o conduziu ao mundo da pintura como forma de expressar sentimentos.

A exposição tem o mar como tema, no entanto, com foco nos problemas ambientais e na expetativa de consciencializar o público para esta questão, nomeadamente para a poluição do mar.