Casa João de Melo homenageia figuras nordestenses

A Casa João de Melo, localizada na freguesia da Achadinha, no Nordeste, inaugurou esta semana a exposição “Notáveis Nordestenses” em honra de figuras ilustres que deixaram “valiosos contributos” para a história do concelho.

Segundo o comunicado, a exposição, que estará patente até dia 21 de outubro, é focada nas “figuras que se tornaram notáveis no concelho do Nordeste e que, apesar de já não se encontrarem entre nós, continuam a fazer parte da memória coletiva pelos valiosos contributos que deixaram na história e no desenvolvimento socioeconómico local, da ilha e até do país e da diáspora”.

A Câmara Municipal do Nordeste esclarece que a ideia de criar esta mostra surgiu “do interesse em olhar mais atentamente para as referências que se encontram nos nomes de ruas, nos edifícios, nos espaços culturais, nas esculturas e até mesmo nas casas onde nasceram e moraram poetas, jornalistas, párocos, professores, políticos, médicos e tantos outros que deixaram a sua marca no concelho”.

Para a autarquia, esta exposição constitui também a possibilidade de “descobrir a própria história do concelho, desde o seu isolamento extremo às catástrofes naturais, a religiosidade, as vivências quotidianas, as dificuldades vividas pelas famílias, os constrangimentos do sistema educativo, as vicissitudes da vida rural, a pobreza, a emigração e outros fatores que condicionaram o desenvolvimento do Nordeste ao longo dos séculos”, ao mesmo tempo que pretende dar a conhecer a “tenacidade e o espírito lutador destas figuras memoráveis que não se pouparam a esforços para vencer obstáculos e mostrar o seu valor”.

De acordo com a nota de imprensa, entre as figuras patentes na exposição da Casa João de Melo encontram-se notáveis como António Cabral de Mello, Bonifácio Cabral Resende, Cícero de Medeiros, D. Manuel I, o Venturoso, Diniz da Luz de Medeiros, Diniz Ignacio Machado, Francisco Jacinto d’Amaral, Francisco Raposo d’Oliveira, Hernâni José Abrantes dos Santos, Horácio de Medeiros Franco, João Cabral de Mello, José [Barbeiro] Pacheco Câmara, Júlio Pacheco Cabral, Manuel Jacinto Lopes, [Visconde da Palmeira], Manuel João da Silveira, Maria da Trindade de Mendonça, Maria do Carmo Pacheco Monte, Virgílio de Oliveira e Virgínio Cabral de Lima.

A exposição foi inaugurada a 23 de agosto pelo vice-presidente da Câmara Municipal do Nordeste, Marco Mourão.







Casa João de Melo reabriu ao público há um ano



Foi a 29 de agosto de 2021 que a Casa João de Melo, na freguesia da Achadinha, no concelho do Nordeste, reabriu ao público, após ter sofrido uma remodelação.

A casa onde nasceu o reconhecido escritor micaelense reabriu com novas valências e mais centrada na vida e obra de João de Melo, bem como na divulgação e promoção da cultura e tradições do concelho do Nordeste.

O objetivo da autarquia foi transformar o espaço num centro cultural, com um plano de atividades anual ligado à literatura, à música e à pintura.