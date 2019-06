Casa do Povo da Ribeira Grande promoveu a II Edição da Feira dos Sorrisos

De acordo com nota de imprensa, estas atividades que foram seleccionadas no sentido de trabalhar as várias vertentes, nomeadamente a artística, criativa e física das criança. As atividades encerraram com uma conferência, intitulada "Crianças Felizes", para reflexão dos educadores, pais e comunidade.





A conferência contou com Isabel Matias, educadora de infância; Rafaela Correia, psicóloga e Maria Ponte, utente que já frequentou o CATL "Os Traquinas", que deram os seus testemunhos e levaram à partilha de outros, criando assim um momento de reflexão entre todos os presentes no que diz respeito ao caminho que "se tem feito até aos nossos dias para tornar as nossas crianças mais felizes, das ferramentas essenciais e técnicas que se devem adoptar para se chegar a esta mesma felicidade e dos comportamentos a corrigir".