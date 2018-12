Casa do Arcano recebe exposição “Fontes Batismais – A Arte na Faiança Eclesiástica”

É inaugurada, esta quinta-feira, 13 de dezembro, pelas 19 horas, no museu Casa do Arcano, a exposição “Fontes Batismais – A Arte na Faiança Eclesiástica”, mostra que apresenta doze peças alusivas ao tema.

A mostra é o resultado de mais um trabalho de investigação e de direta colaboração entre o museu Casa do Arcano com todas as ouvidorias da ilha de São Miguel e diocese de Angra do Heroísmo.





O propósito do trabalho que estará patente ao público é o "de revelar mais um elemento singular da riqueza eclesiástica – as fontes batismais. São peças singulares do contexto religioso micaelense que têm a função de reservatório litúrgico destinado exclusivamente a conservar e a escoar a água santificada do batismo", refere nota de imrpensa.





A temática escolhida insere-se na quadra natalícia e possui uma relação intrínseca com o Arcano Místico, uma vez que nos reporta para o nascimento de Jesus e para seu batismo, que se celebra a 6 de janeiro, com a festa da Epifania.





A exposição estará patente até 4 de fevereiro e poderá ser visita de segunda a sexta-feira das 9 às 17 horas. Nos dias 26, 29 e 30 de dezembro e 1, 5 e 6 de janeiro a Casa do Arcano abrirá portas entre as 15 e as 20 horas, em horário alargado por ocasião da época natalícia.