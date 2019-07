Casa da Água recebe evento de escalada

O Clube de Atletismo da Escola Preparatória de Lagoa (CALAG) e a Rock On, organizam nos dias 27 e 28 de julho, um workshop e um Open Day de escalada, com ponto de encontro na Casa da Água, nos Remédios, freguesia de Santa Cruz, concelho de Lagoa.

Estão previstos momentos teóricos, com um workshop de escalada intitulado 'Boas Práticas para a Gestão de Risco', a decorrer na manhã do dia 27, sábado, pelas 9h30, na Casa da Água Trail Point, explica nota.





O domingo será reservado para a experiência em algumas vias de escalada, incluindo a modalidade desportiva, bouldering e slack line. O local escolhido para este Open Day está localizado no trilho das Pedras Brancas, na freguesia de Água de Pau. Serão instaladas mais de 15 vias de escalada, com diferentes graus de dificuldade, para quem quiser experimentar e desfrutar da modalidade.





A iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal da Lagoa e das Juntas de Freguesias de Água de Pau e Ribeira Chã, ambas unidas pelo trilho Pedras Brancas (PR 41SMI), homologado no presente ano, no âmbito da rede de trilhos pedestres do concelho. Integra-se na Rota da Água, composta por três trilhos e que tem como principal porta de entrada a Casa da Água Trail Point.