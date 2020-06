‘Cartão 60+’ com descontos em bens e serviços municipais

Criado com o objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas, o cartão proporciona a quem tem mais de 60 anos descontos em várias empresas e nas iniciativas culturais, recreativas e desportivas dinamizadas pela Câmara Municipal, indica nota.

Além disso, os portadores do ‘Cartão 60+’ beneficiam de desconto de 25% na tarifa de consumo de água para fins domésticos e 25% nas taxas de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos, apenas nos casos em que os rendimentos não ultrapassam o salário mínimo nacional, e de idosos que não integrem agregados familiares, cujo rendimento não seja superior a esse valor.

Com esta aposta o município de São Roque do Pico pretende contribuir para dignificar e melhorar as condições de vida da população idosa, reformados e pensionistas, bem como para minimizar o isolamento e a exclusão social no âmbito da promoção da qualidade de vida dos mesmos.

Podem beneficiar do ‘Cartão 60+’, os cidadãos com residência permanente na área do município de São Roque do Pico, com idade igual ou superior a 60 anos, que sejam reformados ou pensionistas e que estejam recenseados no concelho há mais de um ano.