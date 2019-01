Carnaval Sénior na Praia da Vitória

O concelho da Praia da Vitória acolhe nos dias 16,17, 23 e 24 de fevereiro, cerca de 16 bailinhos, no âmbito do Carnaval Sénior 2019.

No fim de semana de 16 e 17, as atuações terão lugar no Porto Martins, Fonte do Bastardo e Cabo da Praia, entre as 16 horas e as 23 horas.





No fim de semana de 23 e 24 de fevereiro, estão agendadas apresentações na Casa da Ribeira, Auditório do Ramo Grande, Juncal, Santa Luzia, Fontinhas e São Brás, igualmente entre as 16 horas e 23 horas.





Nestes dias, explica nota de imprensa, os Biscoitos (Sociedade Progresso Biscoitense e Sociedade de São Pedro), as Quatro Ribeiras, a Agualva, a Vila Nova e a Vila das Lajes (Sociedade Progresso Lajense) recebem os bailinhos das 16 horas e 23 horas.





O concelho da Praia da Vitória conta com a participação de nove bailinhos, oriundos das Fontinhas, Porto Martins (Casa do Povo), Casa da Ribeira, Cabo da Praia, Santa Luzia, Vila das Lajes, Fonte do Bastardo, Agualva e São Brás.





No que concerne aos temas dos bailinhos, o Centro de Convívio das Fontinhas apresenta "O convento"; da Casa do Povo do Porto Martins chega o "Dono da vaca, dono do bezerro"; da Casa da Ribeira "A carta de condução"; do Cabo da Praia "Uma guia adormecida"; e de Santa Luzia "Aí que desgraça".





Sobem ainda ao palco a Vila das Lajes com o tema "Uma cabeleireira em apuros"; a Fonte do Bastardo com "As lavadeiras"; a Agualva apresenta a "Confraria do tempo"; São Bento a "Porta da rua, serventia da casa"; da Vila de S. Sebastião chega "Um espanhol encalhado"; da Serra da Ribeirinha "Um pai às direitas"; São Brás "O nosso rico passeio"; Ribeirinha "Um par de coices sem efeito"; Porto Judeu "Um casamento imperfeito"; Cinco Ribeiras "Aguenta-te, meu padrinho"; e Doze Ribeiras "Reviravolta no centro".







À semelhança dos restantes espaços, o ingresso para assistir ao Carnaval Sénior no Auditório do Ramo Grande não terá qualquer custo associado.