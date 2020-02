Capas do Senhor Santo Cristo em exposição no Pico

Esta iniciativa, organizada em articulação com o Santuário Diocesano do Senhor Santo Cristo dos Milagres e com o Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus Milagroso, insere-se nas comemorações do 60.º aniversário da elevação da Igreja de Nossa Senhora da Esperança a Santuário Diocesano do Senhor Santo Cristo dos Milagres, refere uma nota divulgada pelo Gabinete de Apoio à Comunicação Social do Governo Regional.

A inauguração inclui uma conferência proferida pelo Reitor do Santuário, Cónego Adriano Borges. A exposição pode ser visitada de terça-feira a domingo, das 09h30 às 17h00.

As festas em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que se realizam há mais de três séculos na ilha de São Miguel, são a maior manifestação religiosa dos Açores, e a segunda do país. Este culto, que ganhou expressão em todas as ilhas do arquipélago e nos espaços da emigração açoriana, mobiliza anualmente milhares de fiéis.