Capa do Senhor Santo Cristo deste ano foi oferecida por uma emigrante

A imagem do Senhor Santo Cristo dos Cristo sairá à rua este ano, com uma capa oferecida por uma emigrante no Canadá. A apresentação da capa teve lugar esta quinta-feira, no Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres.

Na ocasião, o reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, Adriano Borges, explicou que a capa deste ano foi "oferecida pela senhora Maria Manuela Pereira, emigrante no Canadá, em agradecimento pelas muitas graças recebidas do Senhor Santo Cristo dos Milagres".

A capa é em veludo e foi executa na Cooperativa de Artesanato de Nossa Senhora da Paz em Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel.



As festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres têm início sexta-feira, dia 24 de maio e vão até dia 30 maio. As mesma vão ser presididas pelo núncio apostólico da Arménia e da Geórgia, o arcebispo D. José Avelino Bettencourt.

Sexta-feira à noite haverá a abertura das luzes na fachada da Igreja e do Convento, numa celebração no adro, presidida pelo bispo de Angra, D. João Lavrador.



No sábado, dia 25, as atenções centram-se no Campo de São Francisco onde decorre a procissão da mudança da imagem, durante a qual milhares de peregrinos cumprem as suas promessas.



É nesta altura que a imagem é entregue à Irmandade pelas irmãs religiosas de Maria Imaculada.





A irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres "será a guardiã da imagem nas 24 horas seguintes, sendo responsável por todas as celebrações, nomeadamente, a mudança da imagem do convento para a Igreja de São José, à noite, para a vigília de oração e depois pelo seu regresso ao Convento para a missa campal de domingo", refere nota de imprensa.





Segue-se a Procissão solene pelas principais ruas de Ponta Delgada, passando por todas as ermidas e conventos do centro histórico da cidade, num percurso que demora sensivelmente quatro horas a ser feito.





A procissão termina no campo de São Francisco e nessa altura a Imagem é “devolvida” às irmãs que zelarão por ela durante todo o ano, ficando exposta no Coro Baixo do Convento da Esperança.