Candidaturas para sétima edição do Curso de Português para Imigrantes abertas até 31 de março

As candidaturas para a sétima edição do Curso de Português para Imigrantes, estão abertas até dia 31 de março, anunciou o diretor regional das Comunidades.

Paulo Teves, que falava à margem da sessão de entrega de diplomas do Curso de Português para Imigrantes, promovido pela CRESAÇOR – Cooperativa Regional de Economia Solidária, referiu, citado em nota do Gacs que “quanto maior for a inclusão e o conhecimento da diversidade cultural existente no arquipélago, maior será a interação entre culturas, o que contribui para a promoção da interculturalidade”.

Os cursos de Português para Imigrantes são da responsabilidade das direções regionais das Comunidades e da Educação, e estão regulamentados pela Portaria n.º 56/2014.



Com a duração de 150 horas, em regime pós-laboral, permitem ao imigrante cumprir com os requisitos dos regimes para aquisição de nacionalidade portuguesa, concessão de autorização de residência permanente e estatuto de residência de longa duração, no que se refere à prova de conhecimento da língua portuguesa.





Nos Açores já foram realizadas seis edições do Curso de Português para Imigrantes, em 15 cursos ministrados por diversas entidades em cinco ilhas, nomeadamente São Miguel, Terceira, Pico, Faial e Flores, que contaram com mais de 300 formandos, de cerca de 50 nacionalidades.





Em 2018 foram realizados cursos nas ilhas de São Miguel, Terceira e Pico, nos quais participaram cerca de 70 imigrantes de 30 nacionalidades.



Os interessados podem obter mais informações sobre o Curso de Língua Portuguesa para Imigrantes e o formulário de candidatura na página da Direção Regional das Comunidades no Portal do Governo dos Açores, no endereço eletrónico www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/srapre-drcomunidades.