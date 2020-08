Candidaturas da Terceira aprovadas no VITIS vão permitir recuperar mais 16 hectares de vinha

“Estes são indicadores muito positivos e que manifestam um sinal inequívoco de confiança e de esperança no futuro da vitivinicultura, particularmente, na ilha Terceira”, referiu João Ponte, que falava no âmbito da assinatura de um protocolo entre a Direção Regional da Agricultura com a Adega Cooperativa dos Biscoitos, num valor global de 33 mil euros.



De acordo com nota, o governante adiantou que entre 2014 e 2020 registou-se um crescimento de 16% no número de produtores e de 33% em termos de área reconvertida ao abrigo dos apoios financeiros concedidos pelo VITIS.



João Ponte salientou, também, que em termos das ajudas à manutenção da vinha, concedidas através do programa POSEI, os indicadores são, igualmente, expressivos e dão conta da evolução positiva deste setor na ilha Terceira.



“Em 2019 foram apoiados um total de 71 produtores, com uma área de 48 hectares em produção, enquanto em 2016 o apoio chegou a 34 produtores, com uma área de 22,54 hectares”, revelou João Ponte.



O secretário regional da Agricultura e Florestas ressalvou o importante papel que a Adega Cooperativa dos Biscoitos tem tido em prol do desenvolvimento e da dinamização da vitivinicultura na ilha Terceira, pela evolução que tem sofrido do ponto de vista da qualidade, da produção de vinho de excelência e pelo contributo que tem dado para a valorização da produção e para a melhoria do rendimento dos produtores.