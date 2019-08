Candidaturas à Marca Priolo abertas até 30 de setembro

A Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, através da Direção Regional do Ambiente e em parceria com o Gabinete da Carta Europeia de Turismo Sustentável nas Terras do Priolo, promove, até 30 de setembro, uma nova fase de candidaturas à Marca Priolo.

A Marca Priolo, que distingue atualmente 49 entidades associadas, destina-se a todas as empresas que exerçam a sua atividade nos concelhos do Nordeste e da Povoação, território das 'Terras do Priolo', e que adotem práticas sustentáveis, concretizadas em ações de melhoria do desempenho ambiental e social da empresa, em prol de um turismo mais sustentável no território, refere nota do Gacs.

As 'Terras do Priolo' estão certificadas desde 2012 com o galardão da Carta Europeia de Turismo Sustentável em Áreas Protegidas, o que faz com que os Açores integrem, até 2021, a Rede Europeia de Áreas com Carta, que atualmente inclui 164 territórios sustentáveis em 19 países.