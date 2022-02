Candidata Vera Correia quer "novas políticas" na Povoação

A guia turística de 31 anos, membro do Conselho Nacional do Partido Ecologista "Os Verdes", considera que “na Povoação, como no resto da região, o futuro depende da afirmação de novas políticas, capazes de resolver problemas concretos e aproveitar as potencialidades existentes”.

Segundo uma nota de imprensa da CDU, “como o demonstram os seus milhares de eleitos autárquicos no país, a coligação no poder local tem demonstrado uma intervenção decisiva em favor das populações”, de acordo com o seu lema “Trabalho, honestidade e competência”.

Para a coligação que junta PCP e PEV, no projeto político “cabem todos os que aspiram a uma real mudança de políticas, se identificam com a causa pública e se colocam ao serviço dos verdadeiros interesses das suas terras”.

De acordo com a CDU, os “últimos anos demonstraram que a alternativa não passa pelas políticas habituais” e, “também na Povoação, a voz da CDU se fará ouvir, trazendo para o debate os problemas e os anseios mais sentidos pela população”.

As eleições autárquicas estão marcadas para 26 de setembro.