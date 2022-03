Cancelado Baile de Réveillon no Coliseu Micaelense

Segundo nota, o “valor dos bilhetes adquiridos para o referido baile será reembolsado por transferência bancária a partir da data de 3 de janeiro de 2022. Para tal, solicitamos o envio de e-mail para o endereço [email protected] acompanhado de fotografia do(s) bilhete(s), com código de barras visível (para verificação de autenticidade), a indicação do nome do detentor do bilhete e o NIB da conta para a qual deverá ser feita a transferência do valor em questão”.



Para os bilhetes adquiridos online, “deverão contactar diretamente com a Bilheteira Online (BOL) para o respetivo reembolso, sendo tal possível até ao dia 31 de janeiro de 2022”.